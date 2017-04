Les poubelles intelligentes débarquent à Ixelles

La commune d’Ixelles a décidé d’acheter et d’installer sur son territoire une quinzaine de « corbeilles intelligentes Big Belly (gros ventre) ». Cette poubelle de rue compacte les déchets et alerte les services de propreté dès qu’elle est remplie. On peut y mettre 8 fois plus de déchets que dans une poubelle classique. Elle fonctionne entièrement grâce à l’énergie solaire. Viviane Teitelbaum, échevine de laa Propreté a demandé également le placement d’un cendrier métallique intégré et fermé, sans connexion avec le bac collecteur. (Photo You Tube)