Le centre d’accueil et d’information jeunesse Infor Jeunes Laeken a lancé la campagne « Sur les pavés l’égalité« contre le harcèlement de rue et pour favoriser une occupation mixte de l’espace public. Elle vise par ailleurs à promouvoir l’accès de la jeunesse à la culture et la mobilité à travers les quartiers, notamment pour les jeunes de milieux populaires. Des animations sont organisées auprès de plus de 500 jeunes. Un spot vidéo sera diffusé dans les cinémas Aventure et Vendôme.

Places de ciné ou de théâtre gratuites

Quelque 5.200 passeports seront distribués. Ils contiennent des dessins de discriminations vécues dans la vie quotidienne. Contre une intervention créative autour du thème de la campagne sur le coupon contenu dans le passeport, les jeunes de 15 à 30 ans pourront bénéficier d’une place gratuite de cinéma ou de l’une des 400 places offertes dans les théâtres partenaires. La campagne se clôturera le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes. Des élèves de 7e année à l’institut Paul-Henri Spaak ont pris part à sa conception. « Dans notre classe, il y a de nombreuses origines différentes« , a commenté Dounia. « C’était intéressant de voir comment chaque culture appréhende l’égalité entre l’homme et la femme« . (Belga)

Le teaser de la campagne « Sur les pavés de l’égalité »