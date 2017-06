Les patrons de la Ginette veulent ouvrir un bar bio à Ixelles

L’entreprise Organic Tribu, qui exploite la bière biologique Ginette, a de nouvelles ambitions pour son produit-phare et le marché belge du bio. Didier Hamoir, un des quatre patrons de la société, annonce ainsi dans le journal L’Echo que l’entreprise envisage la création pour octobre 2017 d’un premier bar bio sur la place du Luxembourg, à Ixelles. L’enseigne s’appellera « Ginette Bar – Organic pub », et proposera une sélection de produits bio et artisanaux de l’Organic Tribu. Mais pas seulement. « On proposera une série d’autres mets et boissons de producteurs locaux. Le leitmotiv sera: bio et ‘sustainable’. On ne restera pas strictement campés aux produits bio, car la production agricole belge ne permet pas d’en offrir suffisamment », explique Didier Hamoir.

Si le concept fonctionne, l’entreprise envisage d’ouvrir d’autres bars bio en Belgique. L’Organic Tribu annonce également la future création d’une Ginette « pils » au fût, et des snacks bio pour accompagner les bières de la marque. (photo Ginette-Organic Tribu)