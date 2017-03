Les parcs à conteneurs régionaux toujours plus fréquentés à Bruxelles

La fréquentation des parcs à conteneurs gérés par Bruxelles-Propreté ne cesse d’augmenter ces dernières années, indique vendredi dans un communiqué la Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale Fadila Laanan, en charge de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets. Le nombre de visiteurs a augmenté de 73% en deux ans, dépassant les 240.000 l’année dernière contre 172.164 en 2015 et 138.477 en 2014.

Cette tendance à la hausse se confirme également depuis le début de l’année 2017, avec une augmentation de fréquentation de 5 à 10%, précise encore le communiqué. La secrétaire d’Etat explique notamment ce phénomène par la reprise de deux parcs communaux, l’extension de leurs horaires et le renforcement de l’offre de proximité. « La demande allant en grandissant, il est important que l’offre suive », ajoute Fadila Laanan. « C’est pourquoi tout est mis en oeuvre pour atteindre la barre des dix parcs à conteneurs régionaux à Bruxelles. » L’aménagement de deux nouveaux parcs, à proximité du pont de Buda à Neder-Over-Heembeek et au quai Demets à Anderlecht, est par ailleurs en bonne voie. Ce deuxième site regroupera l’ensemble des activités opérationnelles de Bruxelles-Propreté ainsi que le parc à conteneurs, un parking poids-lourds, un parking véhicules légers et un bâtiment social qui abritera les bureaux et les vestiaires pour les ouvriers. (Belga)