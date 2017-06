Les noms d’oiseaux volent entre les présidents du sp.a et de l’Open Vld

La démission du bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur a conduit à de vives tensions entre la présidente de l’Open Vld Gwendolyn Rutten et son homologue socialiste John Crombez. « L’Open Vld, ce ne sont que de lâches ploucs » (laffe boeren), rapporte ainsi Het Laatste Nieuws en citant John Crombez. « C’est un vocabulaire inédit. La nouvelle politique ne se pratique pas en injuriant mais en montrant le bon exemple », a réagi la présidente des libéraux flamands.

Mécontent, le sp.a avait quitté les négociations sur la succession de Mayeur, réduisant la majorité à une coalition entre le PS, le MR et l’Open Vld. « Je suis content de ne plus faire partie du club », a ensuite affirmé John Crombez au Laatste Nieuws, ajoutant: « j’ai vu une autre image de l’Open Vld. Ce sont des ploucs lâches dont le seul objectif était de se répartir les compétences de l’échevine sp.a Ans Persoons ». « On ne peut pas quitter deux fois la table des négociations et être fâché que les autres prennent leurs responsabilités », a de son côté déclaré Gwendolyn Rutten dans un communiqué. Selon cette dernière, la colère du sp.a devrait plutôt être tournée vers le PS.

