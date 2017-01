Les métros de la Stib roulent à vitesse réduite en raison d’un incident technique

Les quatre lignes de métro (1, 2, 5 et 6) de la Stib roulent actuellement à vitesse réduite en raison d’un incident technique, indique mardi matin la société bruxelloise de transport en commun. Le trafic n’a cependant pas dû être interrompu. Le système informatique qui indique où se trouvent les différents métros au dispatching est défectueux, explique la Stib. Un souci qui s’était posé lundi soir, semble-t-il, et qui est réapparu ce mardi matin. La société a dès lors décidé de prendre des mesures de sécurité complémentaires et de faire rouler les métros à vitesse réduite.