Les magasins Brico en grève après l’échec des négociations sur le plan « Back to Growth »

La plupart des enseignes du groupe Brico (Brico, Brico Plan-It et Brico City) seront en grève samedi et dimanche après l’échec des négociations concernant le plan « Back to Growth » de la direction, a indiqué vendredi matin Myriam Delmée, vice-présidente du Setca à l’Agence Belga. La centrale regroupant les services administratifs est déjà à l’arrêt ce vendredi, précise la syndicaliste socialiste.

Réductions salariales, polyvalence, flexibilité

Ce mouvement de grogne fait suite à l’échec, cette semaine, des négociations entre direction et syndicats de la chaîne de magasins de bricolage concernant le plan « Back to Growth » de la direction. Celui-ci prévoit, entre autres, des réductions salariales ainsi qu’une plus grande polyvalence et davantage de flexibilité dans le chef des travailleurs, explique Myriam Delmée. Des débrayages sporadiques avaient déjà affectés certains magasins cette semaine, poursuit la syndicaliste, mais le blocage risque bien d’être total ce week-end. Le groupe Brico emploie près de 3.000 collaborateurs dans 159 magasins en Belgique. (Belga)