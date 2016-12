Les librairies spécialisées ont le blues

C’est connu, les librairies généralistes souffrent depuis quelques années avec l’apparition, notamment, de géants de l’e-commerce. Que dire alors des librairies spécialisées qui fonctionnent principalement avec une clientèle de professionnels et de fidèles ? Des fidèles eux aussi tentés par les prix souvent bradés de ces même géants du web. La Librairie du Midi, près de la gare du même nom, ouverte en 1947, propose des ouvrages dans des domaines comme l’aviation, l’automobile, le bricolage, l’architecture ou encore l’astronomie. Mais voilà, pour les raisons évoquées plus haut, le propriétaire a dû faire preuve d’imagination pour survivre. Comme ouvrir un vaste rayon centré sur l’écologie et le durable. La libraire Point d’Orgue, place de la Justice à Bruxelles, spécialisée dans les partitions et la musique classique devrait, elle, fermer ses portes. Non faute de clients, mais tout simplement parce qu’aucun entrepreneur n’est intéressé par la reprise de l’activité.