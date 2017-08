À moins d’un mois de la rentrée universitaire, la chasse aux kots a commencé en Région bruxelloise. Certains de ces appartements adaptés aux étudiants proposent de plus en plus de fonctionnalités, mais les universitaires doivent aussi y mettre le prix.

Emma a notamment décidé de louer l’un de ces kots « de luxe », qui se veut plus sécurisé et offre plus de confort. Cuisine équipée, salle de sport, salle de détente : il faut débourser entre 500 et 800 euros par mois pour un tel kot.