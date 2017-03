Les institutions européennes ouvertes au public le 6 mai à Bruxelles

Le grand public aura l’occasion le 6 mai prochain de découvrir les bâtiments abritant les institutions européennes à Bruxelles. Cette journée portes ouvertes permettra aux visiteurs de découvrir les succès et les défis de l’Union européenne. Cette 25e édition mettra en avant le 60e anniversaire de la signature du Traité de Rome et le 30e anniversaire du programme Erasmus à l’attention des étudiants.

Lors de cette journée portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir les réalisations de l’Union européenne et ses perspectives d’avenir via des activités ludiques et pédagogiques. L’un des points forts de la journée sera l’inauguration de la Maison de l’histoire européenne dans le parc Léopold. Le public sera également le bienvenu dans le tout nouveau siège du Conseil européen. Des visites guidées, des concerts, des expositions, des quiz et une simulation d’un vote dans l’hémicycle européen seront également au programme. (Belga)