Les frites à l’honneur pour la première action de la campagne de promotion de la Belgique

Des frites ont été distribuées mercredi sur l’esplanade du Résidence Palace à Bruxelles dans le cadre du lancement par les autorités fédérales de la campagne de promotion « Belgique, autrement phénoménale », qui vise à redorer le blason du pays au niveau national, comme international. Il s’agit de la première action depuis le démarrage officiel de la campagne le 18 avril dernier. « Le but est de mettre en avant les 99 raisons de visiter la Belgique et d’y investir », explique Arlin Badgat, directeur général communication externe auprès de la Chancellerie du Premier ministre.

Les autorités fédérales ont souhaité mettre en avant les frites belges car elles font, non seulement, partie du patrimoine culturel du pays, mais elles représentent également un atout de la Belgique dans le secteur de l’industrie alimentaire. « Belgique, autrement phénoménale » vise à promouvoir les différents atouts de la Belgique jusqu’à la fin 2018 dans divers secteurs comme, notamment, la gastronomie, la culture et le sport. Elle comporte plusieurs volets: elle sera menée sur les réseaux sociaux avec la diffusion de vidéos et d’animations.

La campagne compte également un volet évènementiel: comme la distribution de frites organisées ce mercredi à Bruxelles, des gaufres seront également offertes à la gare de Liège cette semaine. « Nous participerons aussi à des évènements culturels et sportifs », indique Mme Badgat. La campagne sera, en outre, portée par le Premier ministre Charles Michel, les vice-Premiers Alexander De Croo et Didier Reynders, ainsi que le secrétaire d’Etat Pieter De Crem lors de leurs déplacements professionnels à l’étranger. Elle sera également soutenue par le réseau d’ambassades et de consulats belges. Mais elle vise aussi tous les citoyens belges.

« Nous souhaitons ainsi faire de chaque Belge un ambassadeur de cette campagne. Il est important que chacun puisse se l’approprier à son niveau », explique Mme Badgat. Plus concrètement, des actions seront organisées lors des festivités du 21 juillet. La campagne sera également déployée à destination des journalistes, ainsi que des chefs d’Etat et de gouvernement qui se réuniront à Bruxelles lors d’un sommet informel de l’Otan le 25 mai prochain, lors de la première venue en Belgique du président américain Donald Trump. Toutes les informations sont à consulter sur le site www.autrementphenomenale.be. (Belga)