Les « frigos ouverts » ont de plus en plus de succès, rapporte ce jeudi le quotidien « La Dh ». Et c’est plutôt inquiétant. Cela signifie que de plus en plus de Bruxellois ne mangent pas à leur faim ou on des difficultés temporaires pour se nourrir. Le principe, initié en décembre 2014 à Schaerbeek, est simple : installer un grand frigo à l’extérieur et donc accessible 24heures sur 24, rempli de produits frais. Mais si au début, il ne fallait remplir le frigo que deux fois par jour, les initiateurs en sont à trois remplissages quotidien. 16 tonnes de nourritures auraient été ainsi distribuées en un peu plus de deux ans. C’est énorme.