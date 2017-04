La Croix-Rouge de Belgique organise toute l’année de multiples formations aux premiers secours pour les particuliers, mais aussi en entreprise. Le but est d’apprendre à tout un chacun les premiers gestes qui peuvent sauver les victimes d’un accident. Ces formations ont énormément de succès et sont le plus souvent complètes. Depuis les attentats, la demande a d’ailleurs sensiblement augmenté encore.

REPORTAGE d’Elisabeth Groutars et Yannick Vangansbeek