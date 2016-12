Les étudiants en médecine de dernière année recevront un numéro Inami

Le conseil des ministres a décidé vendredi d’attribuer un numéro Inami aux étudiants en médecine qui sont en dernière année et qui réussiront leurs examens en juillet ou en septembre, a indiqué la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block.

« On ne pouvait pas prendre en otage les étudiants en dernière année, qui doivent faire leur choix, et leurs parents », a expliqué la ministre. La ministre n’a pas pris d’engagement pour les autres étudiants. « On décidera année par année », a précisé Mme De Block qui attend de voir l’efficacité et la viabilité du filtre qui sera installé en début de cursus en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quant au surplus qui s’est accru cette année en Communauté française, à la suite de l’annulation de l’examen organisé en fin de première année, il devra être compensé dans les années suivantes, a répété Mme De Block. « Nous avons pris nos responsabilités pour cette année. C’est conditionné pour les années à venir. Le surplus devra être compensé mais cette discussion aura lieu quand on verra l’efficacité du filtre mis en place par Marcourt (ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles) », a-t-elle ajouté.

