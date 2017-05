Les entreprises pourront adapter plus facilement leurs données grâce à un nouvel outil

Les entrepreneurs et indépendants pourront désormais plus facilement mettre à jour les données de leur entreprise ou de leur affaire dans la Banque carrefour des entreprises grâce à l’application « My Enterprise », un nouvel outil en ligne développé à la demande du ministre de l’Economie Kris Peeters, qui permet de modifier les données via PC, tablette ou smartphone.

Quelque 250.000 entreprises font l’objet chaque jour de recherche dans la Banque carrefour des entreprises. Les clients y cherchent des informations sur une entreprise avec laquelle ils veulent travailler et de nombreux services publics y font aussi appel. Des données correctes et mises à jour sont importantes pour traiter rapidement des missions publiques, des dossiers de subsides ou d’impôts ou pour une inscription plus rapide des voitures de société.

Modifier les données dans la base de données se faisait jusqu’ici principalement par papier. Il existait déjà un outil informatique, mais il n’était utilisé que par une petite minorité: seules 35.000 entreprises actives sur 1,7 million l’utilisait. La nouvelle application « My Enterprise » doit changer la donne. Elle est accessible en permanence sur www.myenterprise.be via PC, tablette et smartphone. L’entrepreneur peut se loguer grâce à un lecteur de carte d’identité électronique ou grâce à un token. (Belga)