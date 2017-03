Les employés de la STIB davantage absents en 2016, une conséquence des attentats?

A la STIB, le taux d’absentéisme du personnel pour l’année 2016 est de 8,4%. Selon, nos confrères de la RTBF, en 2014, ce taux était de 8,07% contre 7,8% deux ans auparavant. L’an dernier, l’absentéisme a représenté un total de 140 585 jours non prestés. Les syndicats évoque un possible traumatisme suite aux attentats qui auraient pu générer davantage d’arrêts maladie. Le ministre bruxelloise des Transports, Pascal Smet (sp.a) a répondu à ce sujet à la question parlementaire du député régional CdH Benoît Cerexhe. Sans détailler les motifs de ces absences, il a toutefois rappelé que 2016 a été l’année des attentats de Zaventem et Maelbeek.

La STIB tente d’aider les employés

Suite à ces attaques, la STIB a mis un place, notamment, une cellule d’aide psychologique pour le personnel. Elle distribue des brochures sur le sommeil et propose une vaccination gratuite contre la grippe. La STIB est le plus important employeur en Région bruxellois avec plus de 8000 collaborateurs.