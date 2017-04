Les écoles secondaires à Bruxelles équipées d’une connexion Internet à large bande en 2019

Toutes les écoles secondaires de Bruxelles seront équipées d’une connexion Internet à large bande d’ici mi-2019, a indiqué mercredi lors d’une conférence de presse sur le projet Fiber to the school la secrétaire d’Etat bruxelloise à la Transition numérique, Bianca Debaets.

Le projet Fiber to the school, lancé en 2013 par le Centre d’informatique pour la région bruxelloise (CIRB), vise à équiper à terme les 168 écoles secondaires bruxelloises d’une connexion Internet à large bande. Depuis son lancement, 90 écoles sont déjà pourvues de cette connexion. Une connexion à large bande permet aux écoles de disposer des dernières technologies. Une démonstration était organisée mercredi au Sint-Jozefscollege, à Woluwe-Saint-Pierre, avec une visite guidée virtuelle du CERN, à Genève. Le projet Fiber to the school fait partie du développement de Bruxelles en tant que « Smart City ». « Pour avoir une ville intelligente, il faut d’abord des citoyens intelligents et formés au numérique. C’est l’objectif de Fiber to the school: étendre la digitalisation à chaque école et chaque élève à Bruxelles », commente la secrétaire d’Etat. La Région bruxelloise investit chaque année un million d’euros dans le projet. Equiper une école d’une connexion Internet à large bande représente un coût d’environ 35.000 euros. (Belga)