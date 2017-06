Les données commune par commune de l’Intégration sociale désormais accessibles sur le web

Un nouvel outil statistique offrant toute une série de données relatives à l’intégration sociale en Belgique a vu le jour jeudi sur internet.

On y apprend (en témoigne la carte qui illustre cet article) que les différentes communes bruxelloises sont bien au dessus de la médiane. Et c’est Molenbeek-Saint-Jean qui compte le plus de bénéficiaires d’un revenu d’intégration (6.789) par rapport à sa population totale (96.589).

Sur la carte qui représente l’ensemble du pays, les couleurs parlent d’elles-mêmes, la Wallonie et Bruxelles sont bien plus rouges que la Flandre.

Ce « baromètre de l’Intégration sociale » fournit de manière visuelle toute une série de chiffres relatifs aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration, le nombre de bénéficiaires qui ont signé un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS), et ce par commune ou par arrondissement. « Ce Baromètre va permettre un monitoring plus précis et direct des mesures, mais également une mise à disposition généralisée des informations via un outil simple, automatisé et quasiment en temps réel », vante le ministre fédéral de l’Intégration sociale, Willy Borsus (MR). On compte aujourd’hui en Belgique 139.412 bénéficiaires d’un revenu d’intégration, principalement des femmes, des jeunes et des isolés. Le nouvel outil est consultable à l’adresse: https://stat.mi-is.be/fr. Ouvert à tous, il est principalement destiné aux autorités communales, aux CPAS, aux parlementaires, aux associations actives dans le domaine social ainsi qu’au monde académique. (avec Belga)