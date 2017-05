Les documents du cadastre primitif sont désormais accessibles gratuitement en ligne

Quelque 85.000 documents historiques du cadastre, couvrant la totalité du territoire belge, sont désormais consultables en ligne gratuitement depuis le site internet des Archives de l’État, a-t-il été confirmé lors du lancement de la collection en ligne des plans et documents historiques du cadastre (1800-1844) en présence du ministre des Finances Johan Van Overtveldt et de la secrétaire d’État à la Politique scientifique Zuhal Demir qui se sont félicités de l’initiative.

L’idée de répertorier l’ensemble des terrains et bâtiments ainsi que leurs propriétaires remonte à la Révolution française et ce afin de lutter contre l’arbitraire fiscal, rappelle Pierre-Jean Niebes, archiviste à Mons. La confection d’un tel registre a pris plusieurs décennies. Le cadastre primitif ou « premier cadastre » relatif à nos régions a été terminé en 1834 sauf en ce qui concerne les provinces de Limbourg et de Luxembourg pour lesquels il faudra attendre encore une décennie en raison du conflit avec les Pays-Bas, poursuit l’intéressé.

Depuis lors, l’Administration a conservé ce premier cadastre ainsi que les modifications qui y ont été apportées au fil du temps. À côté de leur valeur administrative, ces documents ont également acquis une valeur historique et patrimoniale indéniable. Concrètement, la collection mise en ligne mardi matin comprend 23.423 scans des plans cadastraux primitifs représentant, par commune et par section, tous les bâtiments et propriétés, ainsi que 61.530 scans d’anciens « procès-verbaux de délimitation » fixant les frontières des communes, ont expliqué en substance les initiateurs du projet.

Les plans cadastraux et les procès-verbaux sont donc désormais consultables en ligne et gratuitement via le moteur de recherche des Archives de l’Etat (http://search.arch.be). Le site Cartesius (www.cartesius.be) permet, quant à lui, de faire des recherches géographiques dans la collection des plans cadastraux. (Belga)