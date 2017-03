Les Diwan Awards rendent hommage aux victimes des attentats du 22 mars

Ce week-end, a eu lieu la remise des Diwan Awards. En tout, 38 talents issus de l’immigration marocaine, représentant 12 catégories ont été soumis au vote du public. Voici le nom des gagnants par catégorie.

PRIX CITOYENNETE

Mohamed El Bachiri

En cette semaine de commémorations, Il était important pour nous de rendre hommage à toutes les victimes, ainsi qu’à leurs proches. Ce prix citoyenneté est remis au nom de tous ceux qui sont tombés, de leurs proches. Un homme, Mohamed El Bachiri dont l’épouse est décédée dans l’attentat du métro bruxellois, symbolise leur souffrance mais aussi la foi et l’espoir dans l’humain.



ASSOCIATIONS

Papy Boom – Youssef Kaddar : A 28 ans, Youssef a orienté son métier d’éducateur spécialisé vers les résidents de maison de retraite. « Je voulais montrer une autre perception du 3ème âge, loin des clichés de l’inactivité et de l’ennui. A l’aide de capsules vidéo, il crée un intérêt médiatique et public autour des seniors. Aujourd’hui, son asbl Papy Boom a créé une vraie « série » sur la leur vie et nombre d’activités gratuites pour les plus âgés.



FEMME DE L’ANNEE

Rachida El Garani : elle a débuté sa carrière en tant que commis. Mais le virus du cinéma la taraudait déjà. Un de ses premiers documentaires a été remarqué par Rudi Vranckx et il l’a encouragée à poursuivre sa vocation. Elle s’inscrit au RITCS et présente son projet de fin d’études « Into the Darkness ». Le film est couronné par plusieurs récompenses nationales et internationales. Rachida travaille actuellement pour la VRT et elle prépare son premier film long-métrage.

ARCHITECTURE

Houda Chahboun : tangéroise de naissance, Houda a fait ses études d’art plastique et d’architecte à Bruxelles. Lauréate de plusieurs concours d’art et de construction, elle a son bureau CP-Architectes et s’investit dans nombre de projets publics de logements, d’écoles, et dans la formation de ses futurs collègues.

MEDECINE-SANTE

Dr Fikri Bouazza est chef de clinique adjoint en Chirurgie oncologie digestive à l’Institut Jules Bordet. Le docteur Fikri opère tout type de cancer du tube digestif. Son espoir est de pouvoir un jour remplacer ces chirurgies lourdes par des traitements médicamenteux. Par ses nombreux voyages, mais aussi par conviction, le Docteur Fikri plaide pour un monde axé sur le respect de l’autre, quel qu’il soit.

6. AVOCATS -MAGISTRATURE

Yassine Challouk : Après une formation de sciences humaines classique dans lequel Lady Justice a surgi partout, l’étude du barreau constituait une étape logique pour l’avocat Yassine Challouk. Il a a fondé son propre bureau en 2012 où il a commencé à se concentrer sur les problèmes domestiques, de voisinage et les cuisines internes de ses clients, de toutes origines et horizons. Et s’il y a des spécialistes et des généralistes dans sa profession, Yassine se définit lui comme un spécialiste généraliste, qui plaide aussi bien en néerlandais qu’en français, pour obtenir gain de cause pour ses clients.

7. ART & CULTURE

Sabiha El Youssfi – Arabesques du savoir : Enseignante passionnée et passionnante, Sabiha est aussi l’auteure d’un beau spectacle « Dixit Algorizmi, les arabesques du savoir » qui vise à réconcilier le monde avec les apports de la civilisation arabe, et porter, à travers ses jeunes acteurs, un message de reconnaissance de l’autre, d’où qu’ils viennent. Belle réussite pour le message de cette femme engagée pour la tolérance par la connaissance.

8. INGENIEURS

Soufiane Haddouche : diplômé ingénieur industriel en télécommunication, Soufiane est aujourd’hui directeur Solutions delivery chez Voo-Brutélé. Il y est entré il y a 10 ans. « J’adore le côté stimulant et changeant de mon métier, et la gestion d’une équipe de 40 personnes donne une dimension humaine passionnante à ma fonction ».

9. MANAGEMENT

Houria Grana (headhunter) : passionnée par les RH, Houria a d’abord exercé dans de grandes entreprises, dont Alcatel, avant de se lancer dans son propre structure en sélection, assessment et coaching de hauts cadres. Elle a également créé un réseau international Air Global Executive search, axé sur la valeur de transparence, de précision, et d’humanité.

10. STARTER

Allyens/ Taha Riani : Ils sont deux à avoir fondé Allyens il y a un an : le Computer Scientist Taha Riani et le stratège en communications Hanan Challouki. Ils travaillent aujourd’hui avec des entreprises locales ou internationales. Allyens essaye de créer une convergence entre l’humain et notre société diversifiée et numérisée. C’est ce qui permet de relever le défi du futur. Leur projet est tourné vers une vision positive du vivre ensemble et inspire déjà des millions de personnes dans le monde, notamment via le succès de la plateforme en ligne Myslim.com

11. SPORTS

Jaouad Achab : Gloire du taekwondo belge, Jaouad est déjà multiple champion du monde, d’Europe et de Belgique. Une confirmation de ses prouesses déjà réalisées au Maroc, depuis l’âge de 6 ans. Aujourd’hui, ce jeune « nouveau belge » depuis 2009, a appris trois langues en 5 ans et entamé de brillantes études, en plus de porter fièrement les couleurs de son pays d’adoption sur tous les podiums internationaux.

12. ENSEIGNEMENT

Khalid Benhaddou : Khalid Benhaddou, 28 ans, a commencé sa carrière en tant que professeur de l’Islam. Il est aujourd’hui imam de la mosquée Al-Fath à Gent, président de la Plate-forme des imams flamands et théologiens musulmans. Il a été choisi par le ministre Crevits en tant que coordinateur du réseau d’enseignement des experts islamiques. Récemment, il a publié son livre « Est-ce l’Islam? » dans lequel il lance un plaidoyer passionné pour un islam rationnel.

13. PRIX DU JURY

Sportschool N’Wicha : l’Ecole sportive N’wicha a été fondée en 2011 par la boxeuse professionnelle Najat Hasnouni-Alaoui, également connue sous le nom de Miss Nouni. L’école est accessible à tout le monde, jeune ou vieux et bien sûr, elle accompagne aussi les femmes dans leur souci de remise en forme et d’autodéfense. Mais Najat plaide aussi pour une ouverture de son école à tous ceux pour qui les salles de sport ne sont pas toujours accessibles.