Les cyclistes ovationnés dans plusieurs villes belges, dont Bruxelles, ce mardi matin

Le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) et le Fietsersbond ont mené mardi matin la seconde édition de leur action nationale « Clap au vélo! », qui félicite les cyclistes d’avoir opté pour un mode de déplacement efficace et durable. Les participants ont applaudi les cyclistes sur leur passage.

Cette années, 120 équipes s’étaient inscrites pour applaudir les cyclistes à La Louvière, Namur, Ottignies, Bruxelles, Ostende, Anvers ou encore Gand. « Cette action est également une excellente façon d’éveiller la curiosité des automobilistes, de les encourager à franchir le pas eux aussi« , indique Aurélie Willems, secrétaire générale du GRACQ. « C’est aussi l’occasion de démontrer aux autorités qu’investir dans des aménagements cyclables de qualité, c’est payant du point de vue mobilité.« . (Photo Belga)