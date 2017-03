Les « Cuisines Bruxelloises » ont reçu le prix du Gault & Millau Catering Award 2017 « Santé et aspects nutritionnels ». L’association a pour vocation de fournir des repas sains, équilibrés et variés aux enfants des crèches, des écoles et des plaines, aux résidents des maisons de repos, aux patients des hôpitaux et aux collaborateurs des services administratifs.

Actuellement, elle fournit plus de 10.500 repas par jour. Elle livre plus de 200 lieux quotidiennement et elle se compose d’une équipe de plus de 250 personnes, dont une vingtaine de diététiciens.

« Ce prix constitue une belle reconnaissance du travail accompli par l’ensemble de l’équipe qui œuvre quotidiennement pour proposer des repas sains, équilibrés et de qualité aux enfants, aux patients des hôpitaux ainsi qu’aux résidents des maisons de repos. Surtout, ce prix nous encourage à fournir des prestations toujours plus qualitatives au service de la collectivité.« , explique le responsable de la communication des Cuisines Bruxelloises dans un communiqué.