Les contours du nouveau terminal de Brussels Airport seront dessinés cette année

Brussels Airport envisage de lancer la construction d’un nouveau terminal pour répondre à la croissance attendue du nombre de passagers. L’investissement se chiffre en centaines de millions d’euros. Des décisions quant au projet devront être prises dès cette année, explique mercredi Arnaud Feist, CEO de l’aéroport.

Le terminal A ouest, une prolongation du terminal A, se trouve depuis plusieurs années dans les cartons de Brussels Airport. Le projet avait été quelque temps suspendu en raison d’une croissance des passagers moins forte qu’attendue. Il a depuis été réactivé, le plan d’avenir 2040 ayant mis en évidence que l’extension deviendrait nécessaire dès 2023. « Il faut compter cinq à six ans pour réaliser un tel projet« , souligne M. Feist. « Ce qui signifie que nous déciderons cette année des détails tels que la taille, le nombre de gates ou encore si le terminal permettra d’accueillir l’A380. » L’objectif est de faciliter l’accès pour les passagers. De plus en plus de voyageurs pourraient ainsi accéder à leur avion via une passerelle plutôt que de devoir emprunter des bus. Le terminal C, également mentionné dans le plan 2040, ne serait lui nécessaire qu’à partir de 2035. L’ambition de l’aéroport est de doubler le nombre de passagers et de travailleurs – respectivement à 40 millions et 120.000 – à l’horizon 2040. (Belga)