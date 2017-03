Les commémorations du 22 mars en direct sur BX1 dès 07h30, ce mercredi. Une journée pour se souvenir

Ce mercredi 22 mars 2017 auront lieu les commémorations des attentats de Bruxelles à la station de métro Maelbeek et à l’aéroport de Zaventem. Une journée d’hommage national pour se souvenir. Ou plutôt pour ne jamais oublier.

BX1 diffusera dès 07h30 sur son antenne, mais aussi en « live » sur son site internet (bouton live en haut à gauche), les cérémonies de commémoration.

A 11h30 : David Courier reçoit dans « Le Cour(r)ier Recommandé », le sculpteur Jean-Henri Compère, auteur du Monument aux victimes des attentats.

A 11h45 : « 22 mars : Pour l’histoire »

Marie-Noëlle Dinant et Frédéric De Henau ont réalisé de longs entretiens avec des victimes du 22 mars dont des extraits ont été diffusés dans le 18h de Valérie Leclercq dès lundi 13 mars. Ces entretiens font partie d’une série plus ambitieuse de documents d’une heure réalisés pour garder un témoignage historique de ce qui s’est passé le 22 mars. L’idée étant d’accumuler les témoignages et de les conserver de manière à les rendre accessibles aux chercheurs, aux historiens, aux familles et aux journalistes d’aujourd’hui et de demain. En collaboration avec les associations de victimes et en respectant le désir de certains de ne pas être médiatisés en 2017, bx1 produira ces centaines d’heures de témoignages à destination des générations futures. Une démarche de service public que BX1 entend honorer.

A 12h30 : Edition spéciale de 30 minutes : Valérie Leclercq fera la synthèse des événements de la matinée avec de larges extraits des commémorations, nos reporters en duplex et le Ministre-Président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, en plateau.

A 18h : Edition spéciale de 60 minutes : Valérie Leclercq reviendra sur les événements de la journée avec des reportages et des invités.

Retrouvez tous les témoignages et les reportages diffusés ces derniers jours à l’occasion du premier anniversaire des attentats de Bruxelles.

(Photos Belga)