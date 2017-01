Les caméras n’ont pas filmé l’intervention d’un tiers pour le corps repêché à Molenbeek

Le visionnage des images de sécurité n’a pas permis de constater l’intervention d’un tiers dans le cadre de l’affaire liée au corps repêché jeudi matin dans le canal à hauteur du Petit Château à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. Une autopsie sera réalisée dans l’après-midi.

Le parquet a expliqué que l’homme âgé de 37 ans d’origine bulgare et vivant à Louvain a été arrêté administrativement dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir fait de l’esclandre dans le tunnel Léopold II. Il a été libéré vers 06H00 du matin jeudi. Le corps a été remarqué dans le canal, quelques heures plus tard, vers 09H00. Le laboratoire de la police scientifique et le médecin légiste se sont rendus sur place. Le parquet a ordonné une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques afin de déterminer la cause du décès. (Belga)