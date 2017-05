Les Bruxellois invités à compter les batraciens et amphibiens ce week-end

Bruxelles Environnement organise le week-end des 13 et 14 mai une vaste opération de comptage des amphibiens et reptiles en région bruxelloise en collaboration avec les associations Natagora et Natuurpunt afin d’élaborer un nouvel atlas. Pour que le recensement soit le plus complet possible, les Bruxellois sont invités à noter les observations faites dans leurs propres jardins.

L’élaboration du nouvel atlas ne se résumera pas à ce seul comptage par les citoyens car il s’étendra sur trois ans, soit jusqu’en 2019 ou 2020. Le dernier atlas relatif aux reptiles et amphibiens de la région bruxelloise date en effet de 2005.

Lors de la phase précédente du recensement, les associations environnementales, aidées par des dizaines de personnes, sont déjà parties à la recherche des grenouilles, salamandres, tortues et même serpents qui peuplent la région bruxelloise. Et le succès était au rendez-vous car d’avantage d’observations ont été comptabilisées que lors des cinq années précédentes. Les Bruxellois sont maintenant invités à partir à la recherche de ces animaux dans leurs propres jardins et à encoder le résultat de leurs observations sur le site www.herpetobru.be. (Belga)