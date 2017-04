Les Bruxellois du Straffe Ketten participent à la Coupe du monde de Rugby Gay à Madrid

C’est à Madrid, deux ans après Bruxelles, que s’organise du 28 au 30 avril la Union Cup Madrid. Ce tournoi a la particularité de rassembler des équipes au sein desquelles évoluent des joueurs homosexuels, bisexuels et hétérosexuels venus des quatre coins du monde. On les appelle des « équipes inclusives ». Parmi ces équipes, les Bruxelles du Straffe Ketten RFC, qui s’entraîne au Royal Kituro à Schaerbeek. Cette année, ce ne sont pas moins de 30 équipes, 800 joueurs et plusieurs centaines de supporters qui seront présents à l’occasion de ce tournoi de rugby.