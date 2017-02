Les « Brussels Book Days », premier festival littéraire de la capitale

Les événements littéraires se succéderont tout au long du mois de mars à Bruxelles. Alors que la Foire du Livre (9-13 mars) et le festival Passa Porta (24-26 mars) se tiendront à deux semaines d’intervalle, les deux institutions ont décidé de collaborer pour donner naissance à la première édition des « Brussels Book Days », du 6 au 26 mars, afin de mettre en lumière le foisonnement littéraire bruxellois, ont indiqué les organisateurs vendredi, lors d’une conférence de presse.

Pas moins de 40 activités, dont des rencontres, des ateliers, des séances de lecture et des expositions, sont prévues à cette occasion dans divers librairies et lieux culturels bruxellois. Tous sont répertoriés sur un plan qui se lit comme une promenade littéraire à travers la ville. « Nous voulions montrer à quel point Bruxelles et le livre sont liés. Notre capitale n’a pas à rougir de sa production littéraire par rapport à Paris ou Londres. De nombreux auteurs de renom y vivent ou y ont vécu, à l’instar, notamment, de Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Henri Michaux ou Hergé », affirme Grégory Laurent, coordinateur de la Foire du Livre de Bruxelles. Cette première édition des Brussels Book Days est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui y contribue à hauteur de 40.000 euros. Le livre « permet de mettre en avant des lieux que l’on ne connaît pas assez et de célébrer l’identité bruxelloise, fondée sur la diversité », estime le ministre en charge de la Promotion de Bruxelles, Rachid Madrane, rappelant que l’année 2017 a pour thème la « mixité ». L’événement devrait se répéter chaque année. « Nous espérons encore le développer à l’avenir. Il s’agit d’une première étape vers la valorisation et la reconnaissance de Bruxelles comme ville littéraire », explique la coordinatrice du projet, Vanessa Herzet. Outre le site web dédié aux « Brussels Book Days », le plan littéraire de la ville et une dizaine de cartes postales seront disponibles début mars dans divers lieux culturels de la capitale. (Belga)