Les Black Arrows, nouveau nom de l’équipe nationale de handball féminin

L’équipe nationale de handball féminin s’offre un nouveau nom: les Black Arrows. Cette nouvelle appellation est une étape de plus dans le développement de l’équipe entraînée par Linde Panis, qui compte à terme de nouveau disputer des rencontres officielles. Le prochain match des Black Arrows aura lieu ce week-end à l’occasion d’une double confrontation amicale face à la Grande-Bretagne.

L’équipe nationale belge a joué son dernier match officiel en 2005 en Italie. S’en est suivi une interruption de dix ans, jusqu’en novembre 2015. Les dames avaient alors disputé un match amical contre le club français de Lomme en marge d’une rencontre des Red Wolves, l’équipe nationale messieurs, face à la République tchèque. Les choses se sont accélérées à partir de septembre 2016, avec des matches amicaux face au Congo et la Grande-Bretagne. « Plusieurs raisons expliquent la renaissance de l’équipe nationale dames », déclare le sélectionneur Linde Panis. « Nous voulons placer le handball féminin sur la carte, donner un objectif à nos joueuses et leur donner une chance de grandir. Nous sommes partis d’une sélections de filles jeunes et ambitieuses, qui ont déjà prouvé leur talent et leur engagement en équipes de jeunes. A moyen terme, nous voulons rejouer des matches officiels, mais nous n’y sommes pas encore ». Le Français Mickael Dieryckx a été engagé comme préparateur physique afin de faire franchir un palier aux Black Arrows (les Flèches noires). « Nous voulons encadrer les joueuses de la meilleure manière possible malgré nos moyens limités. Cela ne va peut-être pas vite mais nous sommes sur la bonne voie. Etape par étape, nous voulons prendre notre place dans le handball européen » (Belga: Image : Belga_handout)