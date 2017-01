Les Belges privilégient de plus en plus les réseaux sociaux pour envoyer leurs voeux

L’ensemble des opérateurs mobiles actifs en Belgique ont enregistré une hausse du trafic de données mobiles la nuit du Nouvel An. A l’inverse, le nombre de SMS envoyés pendant le réveillon a diminué.

Chez Proximus, le trafic de données mobiles s’est élevé à 97.981 gigabyte (l’année passée 47.889 gigabyte), soit plus que le double (+104,60%) de l’année dernière. Les clients Proximus ont aussi envoyé 18,1 millions de SMS (l’année dernière 21,5 millions), soit une baisse de 15,44 % par rapport à l’année dernière. Même constat chez Orange, où le trafic a dépassé les 46.000 gigabyte entre 20h00 samedi et 08h00 dimanche, ce qui constitue une forte progression de 81% de données mobiles par rapport à l’année passée. Douze millions de SMS ont été envoyés, en diminution de 31% par rapport à 2016. Les clients de Base ont également envoyé leurs voeux en masse via des applications comme WhatsApp et Facebook, avec 27.126 gigabyte de trafic, ce qui équivaut à une augmentation de 61% (16.888 GB en 2016). Le nombre de SMS envoyés a par contre diminué de 24 % (7.407.839 en 2017 contre 9.700.000 en 2016). Chez Telenet, les clients ont utilisé 13.419 GB, soit une augmentation de 54% par rapport à l’année passée (8.700 GB). Ils ont envoyé 4% de SMS de moins que l’année passée (5.768.427 sms en 2017 contre 6 millions en 2016). (Belga)