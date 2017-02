Dans une lettre aux 18 ministres fédéraux, bruxellois et flamands concernés par le dossier des nuisances sonores liées à Brussels Airport, son patron, Arnaud Feist, met à nouveau en garde contre les conséquences de normes de bruit plus strictes à Bruxelles. Selon ce dernier, les avions de Brussels Airlines et de TUI Fly risqueraient également des amendes salées, rapporte De Tijd vendredi.

Des normes bruxelloises plus sévères « constituent une menace pour l’exploitation de l’aéroport », écrit notamment Arnaud Feist, qui indique également que « plusieurs compagnies ont affirmé qu’à cause de cette décision, elles hésitaient à opérer des vols à destination de la Belgique ». D’après l’administrateur délégué de l’aéroport, une compagnie comme Brussels Airlines risque des amendes (de 1.300 à 62.000 euros) pour un quart de ses vols entre 6 et 7h00 du matin. Un tiers des vols opérés en journée vers l’Afrique, le Canada et les Etats-Unis sont également concernés. « Ce sont des coûts supplémentaires à un moment où l’on doit essayer de les limiter », a de son côté réagi Bernard Gustin, le patron de Brussels Airlines. Quant à TUI Fly, des amendes pourraient frapper 75% de ses vols entre 6 et 07h00 du matin et 13% de ses vols opérés pendant la journée. Les nouvelles normes sonores bruxelloises devaient entrer en vigueur le 1er janvier dernier mais un conflit d’intérêts avec le gouvernement flamand a conduit à leur suspension pendant 2 mois. (Belga)