Les allocations sociales, les pensions et les salaires des fonctionnaires vont augmenter

L’indice pivot a été dépassé en mai, a indiqué mardi le SPF Economie. Cela signifie que les allocations sociales et pensions seront augmentées de 2% en juin, tandis que les salaires des fonctionnaires augmenteront en juillet de 2% également.

L’indice pivot avait été dépassé pour la dernière fois en mai de l’an dernier, il s’agit donc de la deuxième année consécutive d’indexation. Pour une prochaine hausse des allocations et des salaires de la fonction publique, il faudra peut-être attendre jusqu’en 2019. En effet, dans ses dernières prévisions, le Bureau du Plan n’attend pas de dépassement de l’indice pivot en 2018. L’inflation était de 1,86% en mai, en baisse par rapport aux 2,28% de mars et avril 2017.

Les principales hausses de prix concernaient l’achat de voitures, la viande, les voyages organisés à l’étranger, les médicaments et le lait, les fromages et les œufs. Les fruits, les carburants, les légumes, les billets d’avion, les chambres d’hôtel et les villages de vacances ont par contre exercé un effet baissier sur l’indice.

Dans une réaction, l’organisation des employeurs flamands Voka a appelé à une réforme de l’indexation des salaires, car celle-ci « mine notre position économique en Europe ». Selon les patrons, une réforme devrait aussi laisser davantage de place à des augmentations de salaire individuelles au mérite, comme l’a souligné le directeur du Voka Hans Maertens. Pour le syndicat socialiste BBTK (l’aile flamande du Setca), l’indexation des salaires est naturelle. « Il ne s’agit pas d’un petit extra, mais bien du maintien du pouvoir d’achat », a souligné Erwin De Deyn. (Belga)