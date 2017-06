Les activistes écologiques contre le glyphosate passeront devant le tribunal le 9 novembre

La 57e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a fixé, jeudi, les débats dans le procès de 9 activistes du mouvement Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (EZLN) au 9 novembre prochain. Ces personnes, des activistes du mouvement EZLN sont poursuivies pour avoir causé des dégâts matériels dans les bureaux de la European Crop Protection Association (ECPA) en mai dernier.

Le 9 mai dernier, quelque 70 activistes d’EZLN, déguisés en animaux, s’étaient introduits dans les bureaux de l’ECPA, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse à Auderghem, pour protester contre son rôle supposé de défenseur des intérêts de grands producteurs de pesticides tels que Bayer et Monsanto. Ils avaient répandu à l’intérieur du bâtiment des feuilles et de la terre pour symboliser l’importance de la protection de la nature. Ils avaient aussi lancé une trentaine d’oeufs contenant de la peinture à l’eau sur la façade du bâtiment. Deux grandes banderoles sur lesquelles il était écrit « stop Glyphosate » et « stop cheating with studies » avaient également été déroulées depuis le toit.

Les activistes dénonçaient l’influence de l’ECPA, en tant que lobby, sur les politiques européennes en matière de réglementation des pesticides et plus particulièrement concernant le glyphosate, un produit présent entre autres dans le désherbant Round Up de la firme Monsanto. Ils dénonçaient aussi le fait que des multinationales agroalimentaires telles que Monsanto manipulent les études scientifiques. Neuf de ces manifestants avaient fait l’objet d’une arrestation administrative et avaient été renvoyés ensuite devant le tribunal correctionnel. (avec Belga)