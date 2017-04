Les 4 tunnels fermés hier soir sont rouverts

Les tunnels Rogier, Trône et Bailly ont été fermés samedi soir en raison d’une perturbation sur le réseau de connexion qui les relie au centre de gestion Mobiris. A cause de cet incident, il n’était pas possible de les gérer à distance en cas d’accident ou d’incendie, ce qui posait un problème de sécurité. La fermeture des tunnels a provoqué d’importants embarras de circulation, indique la porte-parole de Mobiris, Inge Paemen. Des techniciens de Mobiris se sont rendus sur les lieux afin de résoudre le problème. Le tunnel Léopold II a également été fermé sur demande de la police en raison des nombreuses files engendrées par la fermeture des tunnels Rogier et Trône. Les quatre tunnels ont été rouverts à la circulation dans la nuit.