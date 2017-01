L’épicerie fine de Sophie Dutordoir ferme ses portes

Le restaurant-épicerie fine de la future patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, a fermé ses portes, a-t-il été confirmé à Belga. Le bâtiment à Overijse est a louer.

Sophie Dutordoir avait quitté la direction d’Electrabel en 2013, avant d’ouvrir quelques mois plus tard son « Poppeia », une épicerie italienne et table d’hôtes. On apprenait mi-décembre 2016 que la manager allait remplacer Jo Cornu en tant que CEO de la SNCB. Son commerce était censé se poursuivre, mais il a finalement fermé ses portes le 7 janvier. Mme Dutordoir remplacera Jo Cornu le 7 mars, avant quoi elle prendra contact avec lui régulièrement pour se plonger dans les dossiers. (Belga)