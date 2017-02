Installé depuis plus d’un demi-siècle à Watermael-Boitsfort, le groupe CBR quitte Bruxelles. Le siège social de ce spécialiste du béton et ses 250 employés déménage dans le Brabant Wallon après Pâques. Le bâtiment, fleuron de l’architecture moderne des années 70, ne répond plus aux exigences de l’entreprise.

REPORTAGE de Marie-Noëlle Dinant et Anaïs Letiexhe