L’enquête lancée après un incident dénoncé à Zaventem évoque « une procédure courante »

Une association de riverains de l’est de Bruxelles (UBCNA) a interpellé le ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol, François Bellot afin de dénoncer un accident « évité de justesse jeudi au croisement des pistes 01/07 » de Brussels Airport entre des avions des compagnies Vueling et British Airways. Le service d’enquête a indiqué qu’il s’agissait en fait d’un « go around », soit d’une « procédure relativement courante qui est utilisée pour garantir la sécurité des vols ».

Le responsable du service d’enquête a ajouté « qu’il y aurait une centaine de cas similaires par an à Bruxelles et que cela ne comporte aucun danger. Selon lui, l’événement peut être considéré comme banal ». Le ministre s’est dit « rassuré par les informations ainsi obtenues et retient que la sécurité n’a aucunement été mise à mal dans la gestion de cet événement ».