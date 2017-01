Léger recul du nombre de voyages sur le réseau de la Stib en 2016

La Stib a enregistré 369 millions de voyages en 2016, soit 1,2 million de moins que le record établi l’année précédente, a-t-elle annoncé mardi. Seuls les bus ont connu une croissance. Le résultat est « convenable », le recul étant léger en dépit des circonstances particulières, souligne la société bruxelloise de transport en commun. Après l’attentat à la station Maelbeek, le 22 mars, le métro a connu une énorme baisse de fréquentation. Le nombre de trajets s’est stabilisé en juin, mais le faible nombre de touristes à Bruxelles durant l’été a eu un nouvel effet négatif sur les chiffres. La fréquentation n’est revenue à la normale qu’en fin d’année. La part des bus dans le total a progressé, de 27,5% en 2015 à 29,6% en 2016. A contrario, le tram ne représentait plus de 36,1%, soit 0,4% de moins. Ce recours plus important aux bus peut aussi s’expliquer par les attentats, de nombreux voyageurs préférant utiliser des moyens de transport en surface. Une autre explication peut être liée aux 172 nouveaux bus mis en service en 2015, offrant ainsi un plus grand confort aux voyageurs. (Belga)