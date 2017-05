Leclicrecup.be : un site pour s’échanger des biens usagés

Leclicrecup.be, une plateforme qui veut faciliter le don de biens usagés ou l’achat de biens de réemploi et réutilisation entre les citoyens, pouvoirs publics ou entreprises privées d’une part, et les entreprises d’économie sociale de l’autre, a été lancée mardi, annonce l’ASBL Ressources, qui gère le projet.

Concrètement, les particuliers, les collectivités et les entreprises peuvent trouver l’opérateur d’économie sociale le plus proche de chez eux en Wallonie ou à Bruxelles qui pourra répondre gratuitement à leur demande. Les produits concernés sont repris dans plusieurs filières: textile, mobilier, matériel informatique, petit et gros électroménager ou encore papier/carton. A ce jour, une soixantaine d’entreprises membres du réseau Ressources sont répertoriées, indique l’ASBL.

L’initiative est soutenue par les ministres wallon et bruxellois de l’Environnement, Carlo Di Antonio et Céline Fremault. (Belga)