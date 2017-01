Les commerçants du Westland d’Anderlecht déçus du dédommagement accordé

Les commerçants du Westland Shopping d’Anderlecht se disent insatisfaits du dédommagement proposé par le propriétaire lors d’une réunion à son initiative mercredi après-midi, a indiqué Dirk Buysens, président de l’Association des Commerçants du Westland Shopping Center.

Le propriétaire AG Real Estate renonce aux loyers et aux charges pour les jours de fermeture, imposés à la suite de l’effondrement d’une partie du faux plafond samedi 14 janvier au soir. Le premier étage a été rouvert dès samedi dernier et l’ensemble des commerçants ont pu reprendre leurs activités normalement lundi. « Tous les commerçants sont déçus », commente Dirk Buysens. « J’ai entendu que les pertes de chiffre d’affaires pour les grands magasins pouvaient se monter à plus de 200.000 euros. On n’attendait pas un remboursement, mais il fallait quand même venir avec un geste fort. » Les commerçants vont réfléchir à la possibilité d’entamer des poursuites judiciaires individuelles ou groupées et à celle de faire jouer les assurances.

Selon Véronique Pirson, porte-parole de la société Devimo Consult, en charge de la gestion du centre commercial, il a été considéré que la fermeture du centre était un cas de force majeure car la sécurité des personnes était en cause. Dans cette situation, aucune indemnité n’est prévue dans les contrats liant le propriétaire aux locataires. AG Real Estate a par ailleurs décidé de soutenir la réouverture du shopping avec une campagne diffusée dans les médias, sur les réseaux sociaux et par affichage extérieur.

Les clients bénéficient de 2 heures de parking gratuites jusqu’au 31 janvier. Le shopping ouvrira exceptionnellement dimanche pour la fin des soldes. Des animations sont prévues pour les clients. L’objectif de la réunion était aussi de faire le point sur les travaux. Si l’installation de portiques métalliques assure un environnement totalement sécurisé, le propriétaire examine la possibilité d’accélérer le projet de rénovation sur lequel il travaille depuis plusieurs mois. (Belga)