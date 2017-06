Le visage de Roger Waters, ancien Pink Floyd, dans le hall de la Gare du Midi

Hall de la Gare du Midi à Bruxelles : un fresque en noir et blanc a fait son apparition ce weekend. Une peinture de Roger Waters réalisée par l’artiste belge NOIR Artist ce weekend.

25 ans se sont écoulés depuis le derniers album studio de Roger Waters, ancien Pink Floyd. Roger Waters qui revient avec un nouvelle album intitulé « Is This The Life We Really Want ». Sony Music a donc fait appel à l’artiste NOIR Artist. Objectif : réaliser une peinture monumentale dans le même style que la pochette de ce nouvel album.