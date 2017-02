Le vice-président américain Mike Pence attendu à Bruxelles le 20 février

Le vice-président américain Mike Pence effectuera le lundi 20 février une visite à Bruxelles au cours de laquelle il aura des contacts avec des responsables belges, de l’Union européenne et de l’Otan, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. La Maison Blanche a annoncé jeudi cette première visite en Europe du vice-président, qui se rendra également en Allemagne pour participer à la 53ème Conférence sur la sécurité de Munich, organisée du 17 au 19 février, dans la foulée d’une réunion des ministres de la Défense de l’Otan à Bruxelles.

Son séjour dans la capitale belge est destiné à évoquer avec les alliés européens les moyens de « renforcer » l’alliance transatlantique, selon Washington. Mike Pence doit rencontrer des responsables belges – essentiellement le Premier ministre Charles Michel -, de l’Union européenne et de l’Otan, ont indiqué des sources concordantes à l’agence Belga. Les Européens ont exprimé leur inquiétude après les propos du président Donald Trump à l’égard de l’Otan, qu’il a qualifié d' »obsolète », et son éloge du président russe Vladimir Poutine, que Paris et Berlin accusent de chercher à diviser les pays occidentaux. Il s’agira du premier déplacement à l’étranger de Mike Pence, entré en fonction le 20 janvier.

Donald Trump n’a lui annoncé aucun déplacement hors des Etats-Unis à ce stade, mais a accepté une invitation à se rendre au Royaume-Uni au cours de l’année à venir. Il est aussi attendu à Bruxelles à une date qui reste à déterminer pour un sommet de l’Otan rassemblant les chefs d’Etat et de gouvernement alliés. (Belga)