Le tunnel porte de Hal rouvrira dès lundi

Le tunnel à la porte de Hal sera rouvert en journée dès lundi comme prévu, a assuré vendredi la porte-parole de Bruxelles Mobilité Camille Thiry. Les travaux se poursuivront cependant la nuit, de 22H00 à 06H00, et ceci du lundi soir au vendredi matin jusqu’au 18 mai prochain. La fin complète du chantier est planifiée au début de l’année 2019.

Le tunnel Porte de Hal est un des derniers tunnels bruxellois à ne pas posséder une paroi de séparation entre les deux sens de circulation. Ces travaux font partie du plan pluriannuel pour la rénovation des tunnels bruxellois. Initiée le 27 février, la première phase des travaux a consisté à désamianter la structure et a nécessité la fermeture totale du tunnel, de nuit comme de jour. La phase 2 commencera lundi. Le chantier comporte 6 phases au total. Il consiste à installer une paroi de séparation entre les deux sens de roulage, un mur antifumée à chaque entrée, des poutres de soutien, des parois sécurisées contre le feu, des sorties de secours supplémentaires, un nouveau système de ventilation, des caméras avec reconnaissance des plaques d’immatriculation, et des lampes LED. Il est aussi question d’améliorer l’étanchéité entre le tunnel de voirie et celui du métro qui se trouve en dessous. Bruxelles Mobilité assure que le tunnel restera ouvert en journée autant que possible. La phase 3 nécessitera cependant à nouveau, du 19 mai au 28 juin, une fermeture complète jour et nuit. D’après le calendrier prévu, le tunnel sera partiellement rouvert en journée par la suite et ce jusqu’au 31 mars 2018. Il sera alors complètement accessible en journée jusqu’à la fin du chantier en 2019. (Belga)