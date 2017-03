Le tunnel Porte de Hal est le plus souvent emprunté par des Bruxellois, et pour de petits trajets

A la pointe du soir ce sont 3 530 véhicules qui transitent par le tunnel Porte de Hal. Et ce ne sont pas des navetteurs qui empruntent le plus le tunnel, mais bien des Bruxellois, et souvent pour de petits trajets, selon un comptage de Bruxelles-Mobilité. Le comptage réalisé en pointe du matin révèle qu’environ une voiture sur deux vient de la « petite couronne », entre le Pentagone et les boulevards de la deuxième ceinture. Seulement 25% des voitures qui transitent par le tunnel proviennent en fait de l’extérieur de Bruxelles.

Des petits trajets en majorité

Le matin, la majorité des véhicules en direction de la Gare du Midi viennent d’Ixelles du côté du quartier Louise ou des environs de l’ULB, d’Etterbeek et du haut de Schaerbeek et se dirigent essentiellement vers le bas de Saint-Gilles du côté de la gare du Midi, à Molenbeek dans la zone de Tour Et Taxis, ainsi qu’à Cureghem. Dans l’autre sens, l’origine des véhicules est plus disparate mais il s’agit toujours de petits trajets vers la Porte de Namur, du centre d’Ixelles ou vers les environs de Botanique.

Quoiqu’il en soit les points de départ et d’arrivée sont généralement bien desservis par les transports en commun et les trajets sont souvent réalisables à vélo.