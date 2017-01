Le tribunal décidé de rouvrir les débats concernant le décès d’un enfant à Saint-Josse

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé, mercredi, de rouvrir les débats dans un dossier où trois administrateurs ainsi que leurs sociétés sont prévenus pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. Ils sont poursuivis pour être responsables de la chute mortelle d’un garçon de 6 ans dans leurs locaux, rue de la Limite à Saint-Josse-ten-Noode, en 2015, où ils organisaient une école de devoirs.

Le tribunal a estimé qu’il y avait un conflit d’intérêt au sein de la défense dans ce dossier, l’avocat de deux des trois administrateurs prévenus étant aussi l’avocat des deux ASBL prévenues. Le tribunal a donc décidé de rouvrir les débats, après avoir désigné deux tuteurs ad hoc pour les sociétés. Les débats reprendront le 1er février prochain à 14h00. Le ministère public comme la partie civile avaient estimé dans cette affaire que les prévenus n’avaient pas agi comme une personne prudente et diligente, ayant omis de mettre leur bâtiment en conformité avec les normes de sécurité. Ce bâtiment, situé rue de la Limite à Saint-Josse-ten-Noode, accueillait entre autres une école de devoirs. Le 14 mars 2015, un garçon de 6 ans avait basculé par-dessus une rampe d’escalier qui était plus basse que la norme le prévoit. Il avait fait une chute de 12 mètres de haut et était décédé. Les prévenus, eux, avaient plaidé l’acquittement, estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité prouvé entre la faute et le dommage (Belga).