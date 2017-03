Le top mondial du hockey féminin présent à Bruxelles du 21 juin au 2 juillet

Bruxelles accueillera, du 21 juin au 2 juillet 2017, les demi-finales de la World League de hockey féminin. Cette compétition internationale de grande ampleur verra s’affronter dix des vingt meilleures équipes féminines de hockey de la planète.

La Rasante Hockey Club (Woluwe-Saint-Lambert) et visit.brussels organiseront, en collaboration avec l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) et la Commune de Woluwé Saint-Lambert, ce rendez-vous mondial tant attendu qui offrira aux meilleures équipes leur ticket pour la Coupe du Monde de Londres 2018. Plusieurs équipes sont d’ores et déjà sélectionnées pour ce challenge mondial. Il s’agit de la Belgique avec nos Red Panthers, des Pays-Bas (championnes du monde en titre), de l’Australie (Championnes d’Océanie), de la Nouvelle-Zélande (les runner-up -deuxième- de la dernière World League), de la Corée du sud (championnes d’Asie), de la

Chine (#8 au classement mondial) et de l’Espagne (#10 au classement mondial). Les trois dernières équipes qualifiées seront connues au début du mois d’avril.

Cet évènement sportif se déroulera durant huit journées de compétition dans l’enceinte du Stade Fallon, privatisée pour l’occasion. Chaque journée comptera au minimum quatre matches. Outre les rencontres sportives de haut niveau, les amateurs de hockey et de sport en général, prendront part à une fête rythmée par des animations en tous genres et par de nombreuses surprises.