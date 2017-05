Avec le soleil et les températures caniculaires annoncées pour ce week-end en Région bruxelloise, les magasins de meubles de jardin et de jardinage font le plein. Les clients pensent enfin à leur extérieur et recommencent à meubler leur terrasse ou leur jardin. La mode est cette année aux couleurs vives et aux matières innovantes.

Reportage de David Courier, Charles Piron et Benoît Ferire