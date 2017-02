Le SNI opposé au faux CV pour détecter la discrimination à l’embauche

Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) a réagi au quart de tour, vendredi, à l’annonce de l’adoption en première lecture par le gouvernement bruxellois, d’un avant-projet d’ordonnance ouvrant la voie à la détection de situations de discrimination à l’embauche par l’envoi de faux CV.

Une mesure « inapproprié »

Concrètement, le projet consiste à permettre l’envoi par l’inspection sociale régionale aux entreprises suspectées de pratiquer la discrimination à l’embauche de deux CV, l’un contenant la caractéristique à l’origine de la discrimination supposée, et l’autre ne la contenant pas. La Région compte solliciter l’avis du Conseil d’Etat à ce sujet avant d’entamer les démarches pour faire aboutir le projet au parlement. Le SNI a jugé vendredi « inapproprié » que le ministre bruxellois de l’Emploi, Didier Gosuin (Défi), souhaite que le secteur public puisse envoyer de faux CV aux employeurs pour détecter la discrimination. « Les entreprises optent pour la bonne personne à la bonne place. Il ne serait pas malin de laisser filer le candidat adéquat en raison de sexe, d’origine, âge ou handicap, mais envoyer des faux CV est une pratique qui va beaucoup trop loin », a commenté la présidente du SNI, Christine Mattheeuws. L’organisation des entrepreneurs indépendants exige que si les entreprises reçoivent effectivement de tels faux CV, les demandeurs d’emploi soient soumis à un régime semblable, de manière à vérifier s’ils ne sont pas des faux candidats. Selon elle, une étude effectuée l’an dernier par le SNI (en coopération avec la VDAB) a démontré qu’en un an de temps, plus de la moitié des PME ont été confrontées à des faux candidats. Pour le SNI, les pratiques envisagées par le gouvernement bruxellois sont « extrêmement préoccupantes ». « Le gouvernement bruxellois devrait davantage s’occuper d’instaurer des mesures qui réduisent les coûts salariaux pour tous les employeurs dans la Région. Ceci pourrait améliorer le nombre d’embauches », a encore dit Christine Mattheeuws.

(Belga)