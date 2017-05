Le secrétaire général de l’OTAN enfonce le clou : la Belgique doit dépenser plus pour la défense

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a appelé vendredi la Belgique à accroître ses dépenses militaires, conformément à l’engagement pris en 2014 par tous les pays alliés de consacrer 2% de leur Produit intérieur brut (PIB) à la défense d’ici sept ans.

« J’attends de tous les alliés de donner un suivi à ce que nous avons décidé en 2014: de stopper les économies, d’augmenter graduellement (les budgets de la défense) et de bouger en direction de dépenses à 2% dans la décennie », a-t-il affirmé lors d’un entretien accordé à l’agence Belga au lendemain d’une « réunion spéciale » des chefs d’Etat et de gouvernement des 28 – et bientôt 29, avec le Monténégro – pays membres de l’Alliance atlantique. Une occasion que n’a pas manquée le président américain Donald Trump pour réclamer de ses alliés qu’ils « contribuent enfin équitablement » et qu’ils « remplissent leurs obligations financières », affirmant qu’ils devaient « d’énormes sommes d’argent » en raison du déséquilibre entre les budgets militaires des Etats-Unis et l’Europe.

Peu surpris par la sortie de M. Trump, le Premier ministre belge Charles Michel a confirmé jeudi soir l’intention de son gouvernement d’augmenter progressivement le budget de la Défense, mais sans s’engager à atteindre les 2% du PIB réclamés par Washington et par l’Otan. « J’en ai parlé souvent avec le Premier ministre et d’autres dirigeants politiques en Belgique. J’accueille favorablement l’augmentation que nous voyons, mais j’attends bien sûr une hausse supplémentaire », a dit M. Stoltenberg. (Belga)