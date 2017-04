Connaissez-vous le Roller Derby ? Munissez-vous d’abord d’un bon équipement de protection, de rollers bien-sûr mais aussi et surtout d’un bon équilibre ! En Belgique, on compte quelques 200 adeptes de ce sport à roulettes. Et ce sont surtout des femmes qui le pratiquent. Le Roller Derby est en effet un sport plutôt… féministe.

Jérémy Audouard a tenté d’en savoir plus